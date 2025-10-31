²Î¼ê¡õ·Ý¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÈÌ´ÄÉ¤¤¿Í¡É23ºÐÂç³ØÀ¸¡Ö½¢¿¦¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¼¤á¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤ë¡×
¡¡¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤23ºÐÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤¬¡¢ÃË¤òËá¤¯¤¿¤á¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¡£Ì´¤Ï²Î¼ê¡õ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö½¢¿¦¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û23ºÐÂç³ØÀ¸ ¥¹¡¼¥Ä¤Ç¥¥á¤¿¶Ã¤¤Î¾ÚÌÀ¼Ì¿¿
¡¡10·î30Æü¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤É¤óÄì¡×¤ÎÃË¤¿¤Á¤¬10Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤È¶Ë¸Â¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡È¼å¤µ¡É¤ÈËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡È¿¿¤ÎÃË¡É¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ØÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹ #1¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¼çÆ³¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô40Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤YouTuber¤Î¥á¥ó¥º¥³¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡£½é²ó¤Ï¡¢½ñÎàÁª¹Í¤È¡È·ê·¡¤ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡É¡¢ÄÉ²Ã¤Î¥ê¥â¡¼¥ÈÌÌÃÌ¤ò·Ð¤Æ·èÄê¤·¤¿5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È¥¤¥¥êÌ´ÄÉ¤¤¿Í¡ÉÅÄÂ¼¥·¥å¥ó¥¹¡Ê23¡Ë¤Ï¡¢¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤Ê¤¬¤é¡¢²»³Ú³èÆ°¤ä¥¨¥ó¥¿¥á³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç¡¢¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»²²Ã¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ê·¡¤ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤¬¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡ª»à¤ó¤À¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤ë¼«Ê¬¤¬·ù¡×¤È¡¢¸½¾õ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿ÅÄÂ¼¡£¤·¤«¤·¡¢IT´ë¶È¤«¤éÆâÄê¤ò¤â¤é¤¤¡¢ÍèÇ¯½Õ¤Ë½¢¿¦Í½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶Ã¤¤Î·×²è¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö½¢¿¦¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¼¤á¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤À¤«¤é¤½¤Î2ËÜ¤ÎÆ»¡Ê²»³Ú¤È¥¨¥ó¥¿¥á¡Ë¤·¤«¤ä¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×
¡¡º£¤Ï¡Ö¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¾õÂÖ¤Ç¡¢ÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹¤ÇÀÄ½Õ¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à¡ÊÍ±Í½´ü´Ö¡Ë¤òÃ¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼«Ê¬Ãµ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦Êý¸þÀ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÁªÂò»è¤¬Â¿¤¤»þÂå¤Ç¡¢Áª¤Ó¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤ì¤¸¤ã¼«ÎÏ¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×
