東京・西新宿にある焼鳥屋のカウンター。仲睦まじい様子で杯を重ねていたのは、女優の伊藤沙(さい)莉(り)（31）と劇作家の蓬莱竜太氏（50）。19歳差の新婚夫婦の会話は、酔いが回るにつれて次第にヒートアップしていき、ついに驚きのひと言まで飛び出した！【画像】伊藤沙莉（31）＆蓬莱竜太（50）の密着2ショット伊藤沙莉◆◆◆熱愛報道から3年後にゴールインNHKの朝ドラヒロインから紅白歌合戦の司会までこなす伊藤が、結