講談社『月刊少年マガジン』編集部は31日、コミカライズ版『お幸せに、婚約者様。私も私で、幸せになりますので。』の連載終了を発表した。【X投稿】コミカライズ作品連載終了を月刊少年マガジン公式Xでも説明公式ホームページでは、「読者の皆様へ」とし、「コミカライズ版『お幸せに、婚約者様。私も私で、幸せになりますので。』の作画において、他作品との類似箇所が多数確認されました」とし、「作画担当のマツリカ氏に事