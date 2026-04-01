日常の気になる疑問を解決！日本の新年度が4月スタートの理由は？知って楽しいおもしろ雑学を友達や家族にも教えてあげよう。【写真】4月から取り締まり強化！自転車走行で注意すべき主な違反行為知って楽しい！おもしろ雑学Q.日本の新年度が4月スタートの理由は？A.実は明治政府の苦肉の策。10月や7月始まりなど迷走したことも（和文化研究家 All About「暮らしの歳時記」ガイド三浦康子さん）新生活や新学期のイメージも強