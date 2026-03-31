たばこの自動販売機で年齢を確認するシステム「taspo」が31日で終了します。「taspo」は未成年の購入を防ぐため、2008年にたばこの自動販売機に導入されましたが、使用しているNTTドコモの3G回線サービス終了に伴い、31日で姿を消すことになりました。これまでに1000万枚以上発行されましたが、喫煙率の低下に加え、コンビニなどでの対面販売が主流になっていて、たばこの自動販売機の数は減少し続けています。運転免許証やマイナ