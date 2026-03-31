家族旅行で毎回ビジネスクラスや新幹線のグリーン車を利用しているという話を聞くと、「どれくらいの世帯年収があれば可能なのか」と気になる方もいるでしょう。 もっとも、このような支出は単純に年収だけで決まるものではなく、旅行頻度や人数、支出配分などによっても大きく変わります。そのため、「高収入だから利用できる」と断定するのではなく、費用水準を具体的に把握したうえで、どの程度の家計負担になるのか