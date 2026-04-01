【ワシントン共同】米航空宇宙局（NASA）は3月31日、約半世紀ぶりとなる有人月周回飛行を控えて記者会見し、4月1日夕（日本時間2日朝）の打ち上げに向けた準備作業は「とても順調だ」と説明した。80％の確率で天候にも恵まれる見込みという。4月の打ち上げ機会は1〜6日と30日。宇宙船にはNASAのリード・ワイズマン飛行士ら4人が搭乗。南部フロリダ州のケネディ宇宙センターから巨大ロケットで打ち上げる。月面に着陸せず、月を