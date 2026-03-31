日本テレビ系「X秒後の新世界」（後9・00）が31日、放送され、かつての人気番組の目玉賞品の行方について番組が調査した。X秒後に驚きの事実が分かることをコンセプトにしたバラエティー番組。この日は、TBS系で92〜11年まで放送されたゲームバラエティー番組「関口宏の東京フレンドパーク」について取り上げた。番組の目玉企画が、獲得賞品を決めるダーツ。安いものではたわしから、最高で三菱パジェロという幅広いものだっ