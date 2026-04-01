ABEMAが1日までに公式Xを更新。新番組の恋愛リアリティーショー「恋愛病院」（4月2日午後10時開始）の告知動画を公開した。男女5人ずつ計10人の中でも注目を集めるのが、「恋愛リアリティーショー」初出演となる地域政党「再生の道」前代表の石丸伸二氏（43）。番組のアンケートで過去の恋愛遍歴を告白している。公開された石丸氏のプロフィルで恋愛偏差値は「45」、恋愛における自分の強みは「ロジック」、過去の恋愛失敗談は「理