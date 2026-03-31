60代を迎え、これからの暮らしにいくらお金がかかるのか、不安や疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。隣の家はどのくらい使っているのか、自分の家計は世間と比べてどうなのか、リアルな数字が気になるところです。今回は、All Aboutマネー編集部が毎月実施している「家計のアンケート」の回答（2025年1月〜2026年1月集計分）から、60代夫婦（※1）の「食費」に焦点を当てて集計しました。平均値だけでなく、中央値（※2）