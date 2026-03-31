春バテは誰にでも起こりうる不調ですが、体質や性格、生活環境などによって発症しやすさには個人差があります。自律神経のバランスがもともと不安定な方や、真面目で完璧主義的な性格の方は特に注意が必要です。また女性は月経周期に伴うホルモン変動の影響を受けやすいため、男性よりもリスクが高いとされています。自分がどの程度リスクを抱えているかを把握することで、予防的な対策を講じることができます。ここでは体質面と性