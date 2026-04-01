実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が1日までに自身のSNSを更新。茨城県石岡市教育委員会は3月30日に市立小で女子児童が2020〜23年度、同級生から殴られたり、金を請求されたりし、登校できない状態になった事案があったと発表したことに言及した。市教委は、いじめ防止対策推進法に基づく重大事態に認定。市の第三者委員会の調査報告書は、保護者から20年7月、担任に連絡帳で被害の訴えがあったが、学校側が適切に情報共有