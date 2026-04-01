イラン情勢による原油価格の高騰で、全日空と日本航空は、6月発券分から国際線の燃油サーチャージを大幅に値上げする見通しであることがわかりました。全日空と日本航空の国際線で運賃とは別に徴収される燃油サーチャージは、原油価格や為替の変動に伴い2か月ごとに見直されます。6月から7月発券分の燃油サーチャージにはイラン情勢に伴う原油価格の高騰が反映され、最大で現在の2倍ほどとなる見通しです。具体的には、ヨーロッパ