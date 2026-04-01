エンジンルームに潜りこんだ子猫 画像はイメージです 消防士のGary Hughesさん（47歳）は、思いがけなくも自分が救出した「気性の荒い子猫」を家族に迎えることになりました。 2026年2月26日、英国イースト・ヨークシャー州ホーンシーで「車の中に閉じ込められた子猫がいる」という通報を受け、Garyさんら消防隊員数名が駆けつけました。現場に停められた車のエンジンル