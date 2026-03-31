東京・池袋の商業施設で女性が元交際相手の男に殺害された事件で、男は大声を出して涙を流しながら女性を襲っていたことがわかりました。【映像】騒然とする現場の様子（事件当日の映像）廣川大起容疑者（26）は豊島区東池袋のポケモンセンターで、春川萌衣さん（21）を刃物のようなもので殺害した疑いがもたれています。自らも首を切り死亡しました。その後の捜査関係者への取材で、廣川容疑者は大声を出して涙を流しながら