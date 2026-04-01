◇国際親善試合 日本1―0イングランド（2026年3月31日ロンドン）サッカー日本代表（FIFAランキング18位）が31日（日本時間1日）、聖地ウェンブリーでイングランド代表（4位）を1―0で破った。前半23分にMF三笘薫が決勝ゴール。昨年10月のブラジル戦に続き、W杯優勝国から歴史的な金星を挙げた。試合後、取材に応じた日本サッカー協会の宮本恒靖会長は「味スタでブラジルに勝つのとは全然また違うインパクトがある」