立ち食いそばチェーン「名代富士そば」の「X」公式アカウントが3月31日、更新。過去に販売されていた驚きのメニューを紹介しています。【画像】え…やっば…コチラが過去、実際に売られていた「まるごとトマト」そばです！すっごい…！！トッピング“丸ごと1個”の衝撃公式アカウントは、「ン…？？ゴシゴシ…ンン？！」と、驚いて目をこすり、二度見をしている“絵文字”とともに、「そばに『丸ごとトマト』がのってる