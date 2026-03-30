2026年3月27日週、アメリカのメモリチップ関連株が大幅に下落し、市場価値が約1000億ドル(約15兆9800億円)近く失われたことが分かりました。直前にGoogleが発表した、メモリ使用量を既存の6分の1に削減する技術の影響が大きいとみられています。Micron Stock Slumps After Google Unveils New Technologyhttps://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-03-26-2026/card/micron-other-chip-stocks-slump-a