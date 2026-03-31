【モデルプレス＝2026/03/31】エンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」では、“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（配信中）の名場面ランキングを決めるべく、読者アンケートを実施。読者が選ぶ大胆アプローチ名場面トップ10を発表する。【モデルプレスランキング】【写真】元AKB48、イケメンとキス◆モデルプレス読者の選ぶ「ラブキン2」大胆アプローチ名