収入がなくなった老後は年金に頼る一方、「基礎年金だけでは生活できない」と不安を抱える人も多いでしょう。実は、そのような年金受給者を対象とした給付金制度があります。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』から一部を抜粋し、条件を満たせば年間約6万5,000円がもらえる「年金生活者支援給付金」の仕組みや対象者について解説します。「年金生活者支援給付金」の対象者現在、年金だけでは生活が苦し