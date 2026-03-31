大ヒット曲「晩餐歌」で知られる、高校2年生でシンガーソングライターのtuki.さんが2026年3月31日に「大切なお知らせ」をXに投稿し、波紋を広げている。「tuki. (16)」→「tuki. (17)」に変わると報告tuki.さんは「大切なお知らせ」としてメッセージ画像を投稿し、「令和八年三月三十一日をもちまして、tuki. (16)は、誠に遺憾ながら活動を終了させていただく運びとなりました」と伝えた。1年間の活動を振り返って、「人生初のライ