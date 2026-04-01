アメリカと共に軍事攻撃を続けるイスラエルだが、対するイランもハメネイ師殺害の報復攻撃を開始。街は大きな被害を受けていた。＊＊＊【実際の写真】大きな建物が無残に破壊され…報復攻撃を受けた「イスラエルの現在」被害の非対称性中東の通信社アルジャジーラによれば、アメリカ・イスラエルのイラン攻撃が始まって25日目の3月24日現在、イランの死者は1500人を超えるという。むろんこれに対しイランもイスラエルお