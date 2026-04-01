立大の男子駅伝部は１日、東洋大出身の大津顕杜氏がコーチとして就任することを同部のホームページで発表した。大津氏は東洋大時代に学生３大駅伝で活躍。２年時の箱根駅伝８区区間賞、４年時は１０区区間賞で金栗四三杯を受賞した。卒業後はトヨタ自動車九州に入社し、２３年からサンベルクス、２５年から中央発條に所属した。立大は２３年の箱根駅伝に５５年ぶり出場。２４年４月からは駒大出身の高林祐介監督が就任し、同