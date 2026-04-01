3月29日に放送された「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系）で、タレントの手越祐也（38）が出演し、話題となっている。【もっと読む】手越祐也は小6で12時間の猛勉強の末に明大中野中学に合格 ＝大学は早大人間科学部eスクール手越は、“お祭り男”として同番組に出演する宮川大輔（53）に、「二代目やないですけど、お祭り男に誰かなってほしい」「それを受け継いでくれるのは、アイツしか、いいひんかな」というフリ