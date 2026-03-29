【前編を読む】「中国に完全に負け越してきている」この国の大人たちが知らない中華発スマホゲームのニッポン浸食「ショートドラマ」の興隆中国エンタメの流行は、すでにスマホの枠から飛び出して日本社会にも溶け込もうとしている。中国のゲーム会社「Yostar（ヨースター）」は、'24年4月から現在に至るまで、JR秋葉原駅の中央改札を全面的にジャック。自社作品のCMをモニターで一日中流し続けている。構内にはゲームの関連グッズ