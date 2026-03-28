突然の大量出血から始まった闘病の日々――。妊活の最中に子宮頸（しきゅうけい）がんと診断された花さん（仮称）は、看護師として働きながら、さまざまな出会いに支えられて治療を乗り越えました。発症から治療、そして社会復帰まで、花さんの道のりを振り返りながら、私たちが今できる予防と備えについて考えます。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2025年8月取材。 体験者プロフ