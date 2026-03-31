ドジャースの三連覇への道のりが始まった──。ダイヤモンドバックスを相手取った開幕三連戦には全勝し、順調なスタートを切った。大谷翔平（31）は3試合時点で出塁率.462と与えられた役割を全うしているが、まだ長打はなく、今シーズン初ホームランはいつになるかと注目されている。【写真を見る】2年前の肩下ボブ→前髪を作っていた頃→鎖骨下のロング と変化していた真美子さん大谷はWBC（ワールド・ベースボール・クラシッ