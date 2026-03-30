27日、大阪市は3月中旬頃から市内を徘徊していたシカの受け入れ先が大阪府能勢町の温泉施設「能勢温泉」に決まったと発表した。 シカは25日の時点で、大阪府が受け入れることを横山英幸大阪市長が発表。シカがどこで飼育されるかは発表されていなかったが、過去に野生のシカを飼育していた実績のある能勢温泉が引き取ることになった。 ネットでは「能勢温泉」に改めて注目が集まった。だが、能勢という町は関西圏以外にはあまり