ネットアイドル“ゆづか姫”として活動した新藤加菜区議（32）が1日、インスタグラムを更新。離婚を報告した。新藤区議は「私事で恐縮ではございますが、離婚いたしましたことをご報告申し上げます。詳細につきましては差し控えさせていただきますが、当事者間で協議の上、円満に成立しております」と説明。「引き続き職務に全力で取り組んでまいります。何卒よろしくお願い申し上げます」とした。新藤区議は、20年の東京都議選北