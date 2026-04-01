116年の歴史に幕－。万感のフィナーレでした。「日本一短い本線」として知られるＪＲ留萌線が、3月31日夜、ラストランを終えました。地元の住民や鉄道ファンが集まり別れを惜しむ姿。「沿線の最後の日」です。31日午後9時半ごろ、予定より20分ほど遅れて、ＪＲ留萌線の最終列車が石狩沼田駅を出発しました。多くの乗客が、車窓から見える最後の景色を、胸に焼き付けていました。深川駅と、沼田町の石狩沼田駅を結ぶＪ