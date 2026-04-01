健康志向が高まる中、学校給食もオーガニックにする動きが広がりつつある。科学ジャーナリストの松永和紀さんは「東京都品川区では区立小・中学校の給食で導入されているが、オーガニックのほうがより安全、という科学的根拠はない」という――。写真＝iStock.com／Milatas※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Milatas■「都内初」品川区の肝いり事業品川区が、区立小中学校の学校給食のすべての野菜に有機農産物や特別栽培