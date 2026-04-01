フジテレビ系朝の情報番組『めざましテレビ』（月〜金前5：25）のマンスリーエンタメプレゼンターを、たくろう（赤木裕、きむらバンド）の２人が担当することが決定された。【写真】『M-1』たくろう、優勝ポスター4月3日、17日、22日の計3回生出演する。6時台のエンタメコーナーをはじめ「イマドキ」「めざましじゃんけん」に登場。生原稿読みや食リポなどを行い、７時台からはMCとして番組終了まで登場する。エンタメ担当の