美容機器を製造する中小企業のA社は、中東戦争でホルムズ海峡が封鎖されたことで、アラブ首長国連邦（UAE）のドバイに向かっていた輸出物量が1カ月近くインドの港に足止めされた。代表のキムさん（53）は3月31日、「納期がすでに遅れすぎており、韓国に返送するしかない。追加の運送費負担に加え、6000万ウォン（約632万円）相当の輸出商品も廃棄しなければならない」とし、「今回ドバイとの契約が成立し、2年間で5億ウォンの輸出