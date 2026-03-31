早朝イベントであがった心配の声“痩せすぎ注意報”、発令――。『なにわ男子』の道枝駿佑（23）の近影を見て、ファン界隈がザワついている。現在、道枝は初の単独主演映画『君が最後に遺した歌』のプロモーションでテレビに舞台あいさつにとフル回転……しているのだが、もともとスラリ体形とはいえ、あまりにホッソリした姿に、《首元が細すぎる》《げっそりしている》とSNSで心配の声が噴出しているのだ。３月11日、大阪駅前で