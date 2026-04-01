2月に第一子を出産したばかりの女優・加島ちかえさん。夫の城咲仁さんと2021年に結婚し、36歳で待望の出産となりました。かつては「私だけ我慢している」とストイックな妊活に苦しんだ時期も。愛犬が「こうのとり」になった奇跡と、元No.1ホストが育児で見せる究極の気遣いを伺いました。 【写真】「すっぴんなのに、この透明感」夫もメロメロ!?妻と赤ちゃんの可愛すぎる素顔（全27枚） 高齢出産「熟年新米パパママ」として奮闘