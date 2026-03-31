サンドイッチを万引きした窃盗容疑で逮捕されていた元タレント・坂口杏里（35）。逮捕後も勾留が続いていると報じられていたが、本人は3月29日にYouTubeチャンネル『JUNYAちゃんねる【素人インタビュアーJUNYA】〜声を聴かせて〜』で公開された動画に出演。すでに釈放されていたようだ。【写真を見る】逮捕直前期、激変していたふっくら姿の杏里容疑者。目元がよく似ている母・良子さん「坂口さんは3月17日、八王子市内のコンビ