女優の本田翼（33）が30日放送のテレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）に出演。入浴時間について語った。インドア派のあのが、同じくインドア派の芸能人を招いてトーク。あのをプライベートで自宅に招くほどの仲だという本田も、意外な“ズボラ生活”を明かした。MCの「さらば青春の光」森田哲矢から、入浴時間について聞かれた本田。恥ずかしそうに小声で「3分」と答え、共演者を驚かせた。「朝は水だけで顔のむ