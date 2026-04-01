森保一監督率いる日本代表がW杯前の親善試合でイングランド代表と対戦した。日本はお馴染みの3バック。遠藤航不在のボランチは鎌田大地と佐野海舟のコンビとなり、最前線には上田綺世が入った。イングランドはハリー・ケインがメンバー外となり、最前線はフィル・フォーデンの偽9番。2列目はアンソニー・ゴードン、コール・パーマー、モーガン・ロジャーズのトリオとなった。試合を通じてイングランドがボールを保持しており、試合