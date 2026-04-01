イングランドから歴史的勝利…スタンドから見守った南野と遠藤サッカー日本代表は31日（日本時間4月1日）、英ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた国際親善試合でイングランドと対戦し、三笘薫（ブライトン）の決勝点で1-0と勝利した。FIFAランキング4位の強豪国からの大金星。この試合を見守った2人が中継に映り、ファンが驚きの声を上げている。誰かといえば、怪我で今回の代表を外れている南野拓実（モナコ）と遠