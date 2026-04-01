みなさんこんにちは、ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。春になったといっても、夕方以降は一気に冷え込むスイッチシーズン。とくに悩ましいのは、服選びではないでしょうか。今回は、温度調節が難しいこの時期ならではの着こなしテクニックをご紹介します。◆脇が開いているアイテムを重ね着朝晩の外出は寒いけれど、日中は暑い。そういった時期の寒暖差コーデに欠かせないアイテムが、袖の縫