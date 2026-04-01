JKAは1日、川口所属のオートレーサー、長谷川啓（ひろし、74＝12期）が3月31日付で引退したと発表した。本人の申し出によるもの。茨城県出身の長谷川は74年4月24日に選手登録。これまで1着888回、20回の優勝をマークした。昨年8月9日、川口一般戦での8着が結果的にラストランとなった。