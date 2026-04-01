自転車で歩道を走行したり、友人や家族とつい会話をしながら並走した経験はないでしょうか。これまで自動車やバイクに導入されていた「青切符（交通反則告知書）」制度が、2026年4月1日から自転車にも導入されます。16歳以上の人を対象に、自転車での歩道走行、並走運転すると違反行為として青切符が切られ、反則金が科される見込みです。そこで、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に、青切符について解説してもらいました。【え