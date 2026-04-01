山下智久さんが、映画『正直不動産』の完成報告会見に合わせ『めざましテレビ』（フジテレビ系）のインタビューを受け、そこで放った本音が“正直すぎる”と話題を呼んでいます。この前日に15時間の撮影があり、足が棒になったとして「もう嫌だ！」と感じたと吐露。多忙を極め交友関係もそこそこに、仕事ファーストになってしまうとも明かしました。2020年に旧事務所を退所した後は、ソロの音楽活動や海外配信映画やドラマへ