ホワイトソックス村上宗隆（26）はナ・リーグの強豪の一角であるブルワーズとの開幕カードで3試連続本塁打を放ったが、このまま本塁打を量産する保証はどこにもない。【もっと読む】Wソックス村上宗隆に衝撃予想 「1年目にいきなり放出」の信憑性開幕から打った3本塁打を見てみると、1戦目は真ん中やや内寄り約146キロのカッター。2戦目はど真ん中約148キロのストレート。3戦目は内角低め約150キロのカッター。いずれも村上に