2026年3月1日に「マルハニチロ」から社名を変更した大手食品会社Umios（ウミオス、東京都港区）が、「回転寿司（ずし）に関する消費者実態調査」の一環で調べた「回転寿司店に行った際によく食べているネタ」ランキングの結果を公開。トップ10位内に、マグロを使ったメニューが5種類ランクインし、最も人気が高かったネタを紹介します。【1〜10位】意外なネタが？当てられる？3000人調査で「一番最初に食べるネタ」「シメに