◆国際親善試合イングランド―日本（３１日、英ロンドン）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１８位）が、敵地でイングランド代表（同４位）と対戦し、三笘薫が聖地ウェンブリーでは３１年ぶりに日本代表としてのゴールを刻んだ。２８日に１―０と勝利したスコットランド戦から、ＧＫ鈴木彩とＤＦ渡辺、伊藤を除いた８人を入れ替え。主力組がずらりと先発に並び、３バックには伊藤洋輝、谷口、渡辺。鎌田と佐野海舟がダブル