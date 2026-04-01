元AKB48のメンバーで“ぱるる”の愛称でも親しまれる、俳優・島崎遥香が、1日放送の日本テレビ系『上田と女が吠える夜』（後9：00〜）の「春の愚痴祭り＆1円でもムダにしたくない節約女2時間SP」に出演する。【番組カット】ボヤキ止まらず…大笑いする橋本将生＆上田晋也島崎は、移動は節約を心がけてなるべく徒歩にしているそう。マネージャーやスタッフからタクシーをすすめられても「拒否します。人のお金だったとしても、