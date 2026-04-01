その名の通り、山あり谷ありでした――。須磨浦山上遊園（神戸市須磨区）の山頂までを往復する「須磨浦カーレーター」が運行開始から６０年を迎えた。利用客の落ち込みから一時は廃止も検討されたが、そのレトロ感がＳＮＳで「バズり」（話題になり）、「日本一乗り心地が悪い乗り物」という自虐的な売り文句も相まって利用者が急増した。若者世代からインバウンド客までこぞって訪れ、神戸の老舗遊園地が再び脚光を浴びている。