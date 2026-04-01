今回は、毎日のように車に乗せてもらおうとする図々しいママ友を、無視した結果についてのエピソードを紹介します。このママともう関わりたくない…「娘の通う幼稚園でとあるママと友だちになりましたが、図々しくて困っています。というのも、このママは、毎日のように私が運転する車に乗せてもらおうとしてくるうえ、何かと私からタダで物をもらおうとするんです。昨日も、そのママに道で『〇〇さん！』と声をかけられましたが、