3月30日、女優の満島ひかりが再婚と妊娠を発表した。お相手は、モデルの浅野啓介。現在40歳の満島に対して、浅野は32歳と、「8歳差」の結婚となった。「満島さんはInstagramで、連名の文書を公開。《先ほど婚姻届けを提出し結婚いたしましたそしてお腹の中には新しい命が宿っております》と、幸せいっぱいにファンに報告しています。お相手の浅野さんは、北海道出身のモデルで、日本を拠点に海外でも活躍しています。『ユ